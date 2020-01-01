Трамп и Меркель обсудили открытие экономик после пандемии

Главы двух стран также отметили позитивные события в сфере борьбы с коронавирусом и усилия по разработке вакцины.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудил открытие экономик США и ФРГ после окончания пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу, 8 мая, в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Лидеры двух стран также обсудили позитивное развитие событий в сфере борьбы с пандемией коронавируса, усилия по разработке (средств лечения – ред.), а также открытие экономик США и Германии", - написал он, отметив, что Трамп поблагодарил Меркель за решительный ответ на пандемию.

"Лидеры двух стран также обсудили критически важные региональные и двусторонние вопросы", - добавил Дир.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель и Трамп во время телефонного разговора почтили память жертв Второй мировой войны.

Ранее в Германии приняли решение ослабить ограничения и открыть школы.

Как сообщалось, Трамп заявил, что США "переходят к величию" в экономике. По его словам, следующий год имеет все шансы стать историческим.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet