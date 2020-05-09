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Google и Facebook оставят сотрудников "на удаленке" до конца года

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Некоторые сотрудники смогут вернуться в офисы уже летом, однако большинство из них останется дома.
Google и Facebook продлевают карантин для сотрудников
Google и Facebook продлевают карантин для сотрудников

Компании Google и Facebook из-за пандемии коронавируса планируют оставить большинство сотрудников на удаленной работе до конца года. Соответствующие письма компании разослали своим сотрудникам, сообщает в пятницу, ВВС.

Так, руководство Google разослало сотрудникам письмо, в котором сказано, что они будут работать в удаленном режиме по меньшей мере до октября 2020 года, а, возможно, и до начала 2021 года.

Однако часть сотрудников сможет вернуться в офисы уже в июне. Но это касается только специалистов, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы информационных систем.

К подобному решению пришли и в Facebook. Компания объявила о том, что сотрудники могут оставаться дома до конца 2020 года.

Большая часть офисов компании откроется не ранее 6 июля. В то же время представитель Facebook отметила, что пока еще не решено, каких сотрудников попросят выйти на работу в офис. В офисах будут введены усиленные меры безопасности, чтобы избежать вспышки заболевания.

Google запустил марафон против скуки на изоляции

Ранее сообщалось, что Facebook продлит карантин для сотрудников до конца лета. А все публичные мероприятия компании, в которых участвуют более 50 человек, будут отменены до июня 2021 года.

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Теги: Google, Facebook, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    09.05.2020, 09:17
Оценка:  0
Духовный_скреп
Все таксовать!!!
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