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Путин поздравил украинцев с Днем победы

Комментариев: 1
Поздравления также направили другим народам.
Владимир Путин
Владимир Путин
EPA/UPG

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания народам Украины и Грузии по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, поздравления от Путина направлены народам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Между тем, граждане Эстонии, Литвы и Латвии поздравлений от главы Кремля не получили. Однако Путин поздравил жителей непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии.

Общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса, - отметил Путин.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Закарпатскую область, где почтил память погибших во время Второй мировой войны.

 

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Теги: Путин, День Победы, Вторая мировая война
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Комментариев (1)
vweasswerq    09.05.2020, 11:12
Оценка:  -24
vweasswerq
Спасибо,Владимир Владимирович.И россиян украинцы поздравляют с Днём Победы.На вымирающих бандерлогов же внимания обращать не стоит.Они не украинцы.И даже не люди.Это чумной биомусор,праздновать которому нечего.
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