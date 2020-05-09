Путин поздравил украинцев с Днем победы

Поздравления также направили другим народам.

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания народам Украины и Грузии по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, поздравления от Путина направлены народам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Между тем, граждане Эстонии, Литвы и Латвии поздравлений от главы Кремля не получили. Однако Путин поздравил жителей непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии.

Общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса, - отметил Путин.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Закарпатскую область, где почтил память погибших во время Второй мировой войны.

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