Британия вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну

Пассажиры, прибывающие в Великобританию, должны будут самоизолироваться на две недели, сообщив адрес своего пребывания на границе.

Правительство Великобритании приняло решение о введении 14-дневного карантина для всех, кто будет прибывать в страну самолетами. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает ВВС со ссылкой на британские авиалинии.

"Правительство введет 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в Великобританию из любой страны, кроме Ирландии, в ответ на пандемию коронавируса", - говорится в сообщении.

Новое ограничение, как ожидается, вступит в силу в конце этого месяца.

Пассажиры, прибывающие в Великобританию, должны будут самоизолироваться на две недели, сообщив адрес своего пребывания на границе.

Пока не ясно, как долго будут действовать новые ограничения на поездки и смогут ли прибывшие, не являющиеся гражданами Великобритании, оставаться на самоизоляции в арендованном частном жилье.

Ожидается, что министр авиации Келли Толхерст прояснит новую политику для представителей авиакомпаний и аэропортов на телефонной конференции, запланированной на субботу.

Напомним, число случаев COVID-19 в мире превысило четыре миллиона. Наибольшее количество инфицированных в США.

Также сообщалось, что в Британии число смертей от COVID-19 может оказаться наибольшим в Европе.

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