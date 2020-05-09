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В Беларуси начался парад ко Дню победы: появилось видео

Комментариев: 2
Лукашенко открыл парад ко Дню победы.
Вопреки карантину, в Беларуси проводят парад
Вопреки карантину, в Беларуси проводят парад
скриншот

В субботу, 9 мая, в столице Беларуси Минске начался военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

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Прямая трансляция мероприятия ведется на видеохостинге Youtube.

По предварительной информации, в составе механизированной колонны 18 парадных расчетов. Всего 185 единиц техники. Право идти первым у легендарного танка Т-34. Следом - мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Это современные образцы вооружения. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях.

Кроме того, в ходе парада в небо поднимут десятки самолетов и вертолетов.

В числе воздушных судов - истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолеты Л-39, военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5. В полете участвуют только летчики первого класса, - подчеркивается в описании.

Напомним, Путин поздравил украинцев с Днем победы. Поздравления также направили другим народам.

 

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Теги: парад, Беларусь, День победы
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Комментариев (2)
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mrtdffhher    09.05.2020, 12:45
Оценка:  -22
mrtdffhher
Биговномир снова опоздал с новостью.)))))
alexgr    09.05.2020, 12:40
Оценка:  0
alexgr
парад закончился 15 минут назад, проснулись
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