Экс-глава МИД Австрии будет работать на Russia Today

Карин Кнайссль будет писать колонки для российского издания. Ранее Кнайссль на своей свадьбе танцевала с Владимиром Путиным.

Карин Кнайссль танцует с Путиным на своей свадьбе

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль будет писать колонки для Russia Today. Об этом в Twitter написала главред RT Маргарита Симоньян в субботу, 9 мая.

"Та же эксминистр иностранных дел Карин Кнайссль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь писать для нас авторские колонки", - написала Симоньян.

На Russia Today уже появилась первая колонка Карин Кнайссль, посвященная автомобилям. Там Кнайссль представили как "аналитика в сфере энергетики и автора книг, бывшего министра иностранных дел Австрии".

В свою очередь австрийская газета Der Standard в статье под заголовком Бывшая министр Кнайссль теперь работает на Путина написала, что 55-летняя Карин Кнайссль в последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые.

Сама Кнайссль подтвердила новую работу австрийскому АРА, но указала, что это будет не на постоянной основе, а только на конкретные темы. При этом она не стала комментировать международную репутацию RT как кремлевского пропагандистского ресурса.

Напомним, что ранее NYT получила Пулитцеровскую премию за серию статей о РФ. Сотрудников издания отметили за материалы о противоправных действиях российских властей.

Также сообщалось, что МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов из РФ. Съемочная группа российского Первого канала попала в скандал из-за сюжета о коронавирусе в республике.

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