От коронавируса в Италии вылечились больше сотни тысяч человек

За прошедшие сутки выздоровели больше 4 тысяч итальянцев. При этом число летальных случаев уже выше 30 тысяч.

В Италии от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек

С начала вспышки COVID-19 в Италии выздоровел уже 103 031 человек. Об этом сообщает ANSA в субботу, 9 мая.

"В Италии уже более ста тысяч пациентов выздоровели от болезни COVID-19, на сегодня их насчитывается 103 031, что на 4008 больше по сравнению с вчерашним днем", - сказано в публикации.

Число летальных случаев из-за коронавируса в Италии возросло до 30 395 - на 194 случая за последние сутки.

При этом общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии на сегодня составляет 218 268 - 1083 новых случая за вчера.

Напомним, что ранее ученые смоделировали заболеваемость COVID-19 при ослаблении карантина. Ученые смоделировали уровень смертности в Италии после послабления карантина и заявили о необходимости соблюдения социальной дистанции.

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