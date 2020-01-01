Правозащитники заявляют, что Турция наращивает присутствие в Сирии

Турция перебрасывает в "зону деэскалации" в Сирии свою военную технику и солдат, говорят правозащитники.

Турция продолжает перебрасывать в Сирию свою военную технику и войска. Об этом сообщает пресс-служба Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR) в субботу, 9 мая.

"Зафиксирована новая турецкая военная колонна из 20 бронемашин и грузовых автомобилей, перевозивших материально-технические средства по территории Сирии через переход Кафр Лузин на границе с Искендерун (провинция на юге Турции, граничащая с территорией Сирии - ред.). Транспортные средства направлялись на турецкие позиции в «зоне деэскалации", - сказано в сообщении.

В SOHR говорят, что Турция направляет все больше военных для подкрепления на северо-западе Сирии, количество турецких воинских частей, которые вошли в «зону деэскалации» с момента вступления в действие нового режима прекращения огня, выросло до 3080, в дополнение к сотне солдат.

"С 2 февраля по сегодняшний день активисты SOHR отследили въезд на территорию Сирии более 6485 грузовых автомобилей и военных машин, включая танки, личный состав, бронетехнику, мобильные пуленепробиваемые охранные кабины и военные радары", - добавили в организации.

При этом количество турецких солдат, дислоцированных за тот же период в Идлибе и Алеппо, превысило 10 300 человек.

Напомним, 28 апреля СМИ сообщили, что Турция начала наступление в Сирии. Турецкие военные атаковали позиции боевиков в провинции Идлиб, а также нанесли ряд авиаударов по их позициям.

Ранее СМИ сообщили, что в Идлибе напали на турецкий конвой. Неизвестные устроили засаду на турецкий конвой в населенном пункте Махамбель. По данным СМИ, есть погибшие.

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