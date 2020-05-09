Один человек погиб из-за пожара в московской "коронавирусной" больнице
Сильный пожар произошел в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, где лечат пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом, в субботу, 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сотрудники медицинского учреждения вместе с пожарными эвакуировали пациентов горящего корпуса в соседнее здание. В общей сложности - 295 человек. Один человек в результате пожара - погиб.
Как сообщает МК, на месте пожара обнаружили тело 95-летней пациентки больницы, которая предположительно находилась на аппарате ИВЛ.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об одном погибшем при пожаре в больнице на севере столицы.
"В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Причины случившегося будут тщательно расследованы", - написал глава города в Twitter.
Как сообщают СМИ, больницу на предмет противопожарной безопасности последний раз проверяли осенью прошлого года и серьёзных нарушений не обнаружили. Сейчас следователи будут отрабатывать версию с замыканием в аппарате ИВЛ.
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ИВЛ российский был, сделанный на танковом заводе?