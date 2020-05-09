Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Один человек погиб из-за пожара в московской "коронавирусной" больнице

Комментариев: 2
По предварительным данным загорелся аппарат ИВЛ, к которому была подключена пациентка больницы.
Во время пожара в московской больнице погибла 95-летняя пациентка
Во время пожара в московской больнице погибла 95-летняя пациентка

Сильный пожар произошел в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, где лечат пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом, в субботу, 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

Сотрудники медицинского учреждения вместе с пожарными эвакуировали пациентов горящего корпуса в соседнее здание. В общей сложности - 295 человек. Один человек в результате пожара - погиб. 

Как сообщает МК, на месте пожара обнаружили тело 95-летней пациентки больницы, которая предположительно находилась на аппарате ИВЛ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об одном погибшем при пожаре в больнице на севере столицы. 

"В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Причины случившегося будут тщательно расследованы", - написал глава города в Twitter.

Как сообщают СМИ, больницу на предмет противопожарной безопасности последний раз проверяли осенью прошлого года и серьёзных нарушений не обнаружили. Сейчас следователи будут отрабатывать версию с замыканием в аппарате ИВЛ.  

Ранее в третьем по величине городе ОАЭ Шардже горел 48-этажный небоскреб. Пламя охватило почти все высотное здание. Пожар мог начаться в одном из ресторанов. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Москва, смерть, Больница, ЧП, пожар, возгорание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    09.05.2020, 23:56
Оценка:  +4
WTF2wtf
Импортозамещение?
ИВЛ российский был, сделанный на танковом заводе?
ПродувКротов    10.05.2020, 00:12
Оценка:  +1
ПродувКротов
Скорее всего старинный хлам. На россии медицина находится в ужасном состоянии. Даже на москве в больницах ж_па, а на рассейской провинции медицины нет совсем.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь