Во Франции выявили новый очаг коронавируса

Полиция сочла происшествие серьезным поводом для предупреждения населения об "опасности расслабления" в последние дни перед началом смягчения ограничений в стране, начинающимся 11 мая.

Новый очаг заражения COVID-19 обнаружен в департаменте Дордонь, ранее считавшимся безопасной зоной эпидемиологической карты Франции. Об этом, в субботу, 9 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную прессу.

Как информирует источник, вспышка инфекции была зафиксирована после церемонии похорон в небольшой деревне Эглиз-Нев-де-Вер, где на поминки собрались несколько десятков человек. Как выяснилось позже, у одного из членов семьи покойного был коронавирус.

В результате принятых властями оперативных мер было выявлено 127 человек, входивших в непосредственный контакт с первым инфицированным. У примерно десятка из них подтвержден коронавирус. Это родственники первого больного и его коллеги по предприятию, где он работает. Все контакты взяты под наблюдение.

Ранее ученые предположили, что коронавирус, который обнаружили у первых заболевших во Франции, не является "потомком" коронавируса из Ухани.

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