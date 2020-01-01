Коронавирус преодолел новый порог

Наибольший процент летальных исходов зафиксирован в Великобритании. Там скончались 14,6% от общего числа заболевших.

Число выявленных в мире случаев заражения новым коронавирусом превысило 4 миллиона. Об этом, в субботу, 9 мая, сообщает портал Worldometers, отслеживающий такую статистику.

По последним данным, заразилось более 4 085 168 человек, умерли 6,92% из них - 279 493. Темпы распространения коронавируса в мире продолжают замедляться. Двукратный рост с двух миллионов до четырех миллионов занял 26 дней, тогда как с одного миллиона до двух миллионов - 13 дней.

Первое место по числу заразившихся остается за США - 1 342 355 человек, умерли 79 917. Далее следует Испания. Там инфекция выявлена у 262 793 человек, умерли 26 478. На третьем месте по заражению Италия - 218 268, при этом от вируса погибли 30 395 человек. Далее следует Британия - 215 260 человек заразились и 31 587 умерли. Замыкает первую пятерку по числу инфицированных Россия. Там заразились 198,679 человек, погибли 1 827.

Ранее ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) изучили возможность заражения коронавирусом при купании в морской воде, а также посещении бассейнов и СПА-салонов.

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