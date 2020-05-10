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В Праге на месте памятника Коневу появился унитаз

Комментариев: 12
По данным главы шестого района Праги Ондржея Коларжа, инцидент, скорее всего, произошел в ночь на 9 мая.
В Праге на месте памятника Коневу появился унитаз
В Праге на месте памятника Коневу появился унитаз
CTK

Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства появления на месте демонтированного ранее памятника советскому военачальнику Ивану Коневу унитаза. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает портал CTK со ссылкой на пресс-секретаря местного муниципалитета Яна Данека.

Об инциденте стало известно утром 9 мая. 

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“Около 9.30 полиция приняла звонок от мужчины, который сообщил о том, что пришел возложить цветы к постаменту, на котором ранее стоял памятник советскому маршалу Коневу, и обнаружил, что на постаменте размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров. Наряд полиции оперативно прибыл на место происшествия. Никого у постамента уже не было, а унитаз, уже снятый, стоял рядом“, - сказал Данек.

В Праге на месте памятника Коневу появился унитаз
В Праге на месте памятника Коневу появился унитаз
Скриншот

В то же время, в полиции пока не уверены, будут ли возбуждать дело и по какой статье.

Ранее в столице Чехии в пятницу, 3 апреля, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в 1980 году.

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Теги: Советские памятники, Чехия, полиция, памятник, Прага, унитаз
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Комментариев (12)
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СветБобра    10.05.2020, 10:34
Оценка:  +6
СветБобра
Унітаз - це перше, що крадуть на россійські оккупанти на оккупованих территоріях. Конєв напевно теж з Чехії кілька унітазів прихватив
blya-tolyan    10.05.2020, 11:26
Оценка:  +5
blya-tolyan
я бы сказал, начал эру унитазов на маЦковии. После мародёра жукова. Тот тоже всё тащил себе в каморку, от бриллиантов до унитазов..
Vixerunt    10.05.2020, 10:25
Оценка:  +5
Vixerunt
Проблема СССР в том что завалив ІІІ-Рейх надо было попросту убраться назад домой, а не оккупировать всю восточную Европу вплоть до Берлина насаждая свои порядки и придурошн. коммунизм. Понятное дело что ждать любви от оккупирован. земель не стоит.
blya-tolyan    10.05.2020, 11:23
Оценка:  +2
blya-tolyan
просто Конев Прагу не освобождал. Это сделали "власовцы", как ни странно. Поэтому Конева наХ и снесли.
wert-71    10.05.2020, 13:00
Оценка:  0
wert-71
а правду не люблять. Тільки що у вас було 3 лайки, а залишився мій один. Ватани, вірніше сказати, кремлеботи прийшли. Ахтунг, фоя!
СТЕКЛО_МОЙ    10.05.2020, 08:45
Оценка:  +2
СТЕКЛО_МОЙ
и насрать туда надо))))))
Graddfeydd    10.05.2020, 07:42
Оценка:  +5
Graddfeydd
Я смотрю, Прага не забыла 1968 год - помнят советских "освободителей".
blya-tolyan    10.05.2020, 11:24
Оценка:  0
blya-tolyan
Конев её не освобождал. С какого перепугу там стоял его памятник даже чехи не понимали.
СерыйКыць    10.05.2020, 07:31
Оценка:  -35
СерыйКыць
Тонкий намёк нашим гастерам что эпидемии эпидемиями,но свои непосредственные обязанности по чистке сантехники им выполнять всё же нужно...
СТЕКЛО_МОЙ    10.05.2020, 08:46
Оценка:  +11
СТЕКЛО_МОЙ
ябанутое не бухай и не соси ))))
Asmo    10.05.2020, 09:59
Оценка:  +3
Asmo
просто памятник унитазу чехам более симпатичен чем тот, что стоял )
Духовный_скреп    10.05.2020, 05:24
Оценка:  +7
Духовный_скреп
Прагу освобождали,как ни странно,власовцы,а не Конев.Чехи это знают.
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