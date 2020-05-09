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В Праге на месте памятника Коневу появился унитаз

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По данным главы шестого района Праги Ондржея Коларжа, инцидент, скорее всего, произошел в ночь на 9 мая.
В Праге на месте памятника Коневу появился унитаз
CTK

Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства появления на месте демонтированного ранее памятника советскому военачальнику Ивану Коневу унитаза. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает портал CTK со ссылкой на пресс-секретаря местного муниципалитета Яна Данека.

Об инциденте стало известно утром 9 мая. 

"Около 9.30 полиция приняла звонок от мужчины, который сообщил о том, что пришел возложить цветы к постаменту, на котором ранее стоял памятник советскому маршалу Коневу, и обнаружил, что на постаменте размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров. Наряд полиции оперативно прибыл на место происшествия. Никого у постамента уже не было, а унитаз, уже снятый, стоял рядом", - сказал Данек.

В то же время, в полиции пока не уверены, будут ли возбуждать дело и по какой статье.

Ранее в столице Чехии в пятницу, 3 апреля, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в 1980 году.

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Теги: Советские памятники, Чехия, полиция, памятник, Прага, унитаз
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Источник: korrespondent.net

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