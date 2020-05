В Праге на месте памятника Коневу появился унитаз

Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства появления на месте демонтированного ранее памятника советскому военачальнику Ивану Коневу унитаза. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает портал CTK со ссылкой на пресс-секретаря местного муниципалитета Яна Данека.

Об инциденте стало известно утром 9 мая.

"Около 9.30 полиция приняла звонок от мужчины, который сообщил о том, что пришел возложить цветы к постаменту, на котором ранее стоял памятник советскому маршалу Коневу, и обнаружил, что на постаменте размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров. Наряд полиции оперативно прибыл на место происшествия. Никого у постамента уже не было, а унитаз, уже снятый, стоял рядом", - сказал Данек.

If you ever thought that Prague's Konev statue saga was over with removing it, you were wrong. pic.twitter.com/d0mavWbiqL