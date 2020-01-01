В Южной Корее новая вспышка COVID-19
Власти Сеула объявили об экстренном зактытии всех столичных баров и клубов города в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом, в субботу, 9 мая, сообщила Yonhap.
Такое решение городские чиновники приняли после того, как в Сеуле были выявлены 18 новых случаев заражения COVID-19. При чем, как отмечает издание, 17 человек заразились от одного и того же мужчины.
Распространителем инфекции оказался 29-летний житель города Енин, который первого мая посетил несколько клубов и баров Сеула в районе Итхэвон.
По подсчетам властей, с мужчиной могли контактировать около 1500 человек.
Чиновники призвали всех, кто посещал бары и клубы в Итхэвоне в начале мая, сдать тесты и сидеть дома в самоизоляции.
Южная Корея после шестого мая начала вводить послабления карантинного режима после того, как в стране стали фиксироваться лишь единичные случаи заражения.
Сейчас в стране действует режим социальной дистанции. По данным на 9 мая, в Южной Корее почти 11 тысяч подтвержденных случаев COVID-19.
Ранее Южную Корею включили в список победителей коронавируса.
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