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В Южной Корее новая вспышка COVID-19

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В столице Южной Кореи экстренно закрыли все бары и ночные клубы из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.
В Сеуле закрыли все бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
В Сеуле закрыли все бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

Власти Сеула объявили об экстренном зактытии всех столичных баров и клубов города в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом, в субботу, 9 мая, сообщила Yonhap. 

Такое решение городские чиновники приняли после того, как в Сеуле были выявлены 18 новых случаев заражения COVID-19. При чем, как отмечает издание, 17 человек заразились от одного и того же мужчины. 

Распространителем инфекции оказался 29-летний житель города Енин, который первого мая посетил несколько клубов и баров Сеула в районе Итхэвон. 

По подсчетам властей, с мужчиной могли контактировать около 1500 человек. 

Чиновники призвали всех, кто посещал бары и клубы в Итхэвоне в начале мая, сдать тесты и сидеть дома в самоизоляции. 

Южная Корея после шестого мая начала вводить послабления карантинного режима после того, как в стране стали фиксироваться лишь единичные случаи заражения. 

Сейчас в стране действует режим социальной дистанции. По данным на 9 мая, в Южной Корее почти 11 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. 

Ранее Южную Корею включили в список победителей коронавируса. 

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Теги: Южная Корея, инфекция, Сеул, заражение, Коронавирус, вспышка
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Источник: korrespondent.net

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