В Германии резко сократилось число ходатайств об убежище
Число ходатайств об убежище в Германии значительно сократилось. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщило Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF).
Так, за первые четыре месяца 2020 года было подано 2 9132 запроса на убежище в Германии. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
При этом, в апреле были поданы лишь около 4100 заявок. Это более чем в два раза меньше, чем в апреле 2019 года. Большинство мигрантов приехали из Сирии, Афганистана и Ирака.
В других странах Евросоюза также отметили снижение количества запросов на убежище. В марте, согласно данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO) было на 43 процента меньше запросов, чем в феврале.
В середине марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о временном закрытии границ на въезд граждан третьих стран за исключением лиц с видом на жительство в ЕС и "неотложных случаев". В начале мая Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничения еще на 30 дней.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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