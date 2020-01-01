В Ухане более чем через месяц выявили новый случай COVID-19

Всего в Китае за минувшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей.

Новый подтвержденный случай заражения коронавирусом обнаружен в китайском городе Ухане, которой стала эпицентром распространения пандемии COVID-19, и где на протяжении 36 суток не выявляли заболевших. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Отмечается, что заразившийся пациент находится в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Хубэе также выявили 17 новых бессимптомных носителей вируса. В настоящее время по всей провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.

За все время эпидемии в Хубэе было выявлено 68 129 случаев заражения (50 334 – в Ухане), 63 616 человек выздоровели (46 464 – в Ухане), 4 512 скончались (3 869 – в Ухане).

Также госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что в Китае за минувшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей, 74 пациента выздоровели, летальных исходов не было.

Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные только тогда, когда у них проявляются симптомы. Был ли новый случай в Ухане бессимптомным носителем, у которого начали проявляться симптомы болезни, не уточняется, но отмечается, что во всей провинции в настоящий момент только один подтвержденный случай, пациент находится в Ухане.

Напомним, 24 апреля в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с COVID-19.

Также на этой неделе стало известно, что в провинции Хубэй возобновляют учебный процесс в школах.

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