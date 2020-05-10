В РФ уже больше 200 тыс заболевших COVID-19

Каждый день опасным вирусом заболевают около десяти тысяч россиян.

За последние сутки в РФ выявлено больше 11 тысяч инфицированных коронавирусом. Всего в России зафиксировано 209 тысяч заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением пандемии.

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“В России выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4674 (42,4%)“ - говорится в сообщении.

За весь период от коронавируса умерло 1915 человек - подчеркнули в штабе

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По данным Университета Джона Хопкинса, Россия продолжает оставаться на пятом месте по числу заболевших. При этом разрыв с Англией и Италией (216 и 218 тыс соответственно) быстро сокращается.

Ранее сообщалось о том, что в Украине более 15 тысяч инфицированных. В Украине за сутки выявили 522 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 15 человек.

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