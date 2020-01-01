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В Беларуси задержали активистов за танец с гробом

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Таким образом активисты пытались привлечь внимание общественности к проведению военного парада в период пандемии.
В Беларуси задержали активистов за танец с гробом
В Беларуси задержали активистов за танец с гробом
Скриншот

В Беларуси во время репетиции парада активисты движения Молодежный блок устроили танец с гробом. Таким образом они выступили против проведения военного парада во время пандемии. После активистов задержали. Об этом сообщает общественное движение Весна.

Сообщается, что были задержаны четверо активистов: Михаил Воронцов, Лиза Прокопчик, Даниил Лаврецкий и Вероника Янович.

Одну из активисток Лизу Прокопчик отправили в Центр изоляции правонарушителей.  11 мая состоится суд

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Видео акции активно распространялось в социальных сетях. На нем задержанные активисты танцуют подобно мему Coffin Dance.
 

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси был проведен парад в честь Дня Победы.

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Теги: Беларусь, задержание, танец, гроб, парад, День победы
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