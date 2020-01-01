В Беларуси задержали активистов за танец с гробом
В Беларуси во время репетиции парада активисты движения Молодежный блок устроили танец с гробом. Таким образом они выступили против проведения военного парада во время пандемии. После активистов задержали. Об этом сообщает общественное движение Весна.
Сообщается, что были задержаны четверо активистов: Михаил Воронцов, Лиза Прокопчик, Даниил Лаврецкий и Вероника Янович.
Одну из активисток Лизу Прокопчик отправили в Центр изоляции правонарушителей. 11 мая состоится суд
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Видео акции активно распространялось в социальных сетях. На нем задержанные активисты танцуют подобно мему Coffin Dance.
Ранее сообщалось о том, что в Беларуси был проведен парад в честь Дня Победы.
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