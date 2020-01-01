В Швейцарии выстроилась километровая очередь за бесплатной едой

Эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на незащищенные слои населения Швейцарии. В 2018 году в стране с населением около 8,6 млн человек 660 000 человек считались бедными.

В субботу, 9 мая, в Женеве более 1000 человек выстроились в очередь, чтобы получить бесплатные продуктовые наборы, так как эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на незащищенные слои населения, сообщает Reuters.

Очередь растянулась более чем на 1 км. По сообщению агентства, люди начали собираться уже в 5 часов утра.