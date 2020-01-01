В ФРГ заметили ускорение распространения вируса

По итогам последних суток, в Германии зарегистрировали 667 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 26 больных, а выздоровели – около тысячи.

Очередь на тестирование на коронавирус в Германии

В немецком Институте Роберта Коха сообщили об ускорении распространения коронавируса в стране, пишет ВВС.

В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил "1", и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина. Данный коэффициент отражает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется экспоненциально.