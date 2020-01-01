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В ФРГ заметили ускорение распространения вируса

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По итогам последних суток, в Германии зарегистрировали 667 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 26 больных, а выздоровели – около тысячи.
Очередь на тестирование на коронавирус в Германии
Очередь на тестирование на коронавирус в Германии
 
В немецком Институте Роберта Коха сообщили об ускорении распространения коронавируса в стране, пишет ВВС.
 
В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил "1", и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина. Данный коэффициент отражает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется экспоненциально.
 
Для Германии этот показатель вырос до 1.1, после того, как долгое время не превышал единицы.
 
 
"Увеличение числа воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни", - говорится в сообщении Института.
 
По итогам последних суток, в Германии зарегистрировали 667 новых случаев. Умерли 26 больных, а выздоровели – около тысячи.
 
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 169 218 подтвержденных заражений коронавирусом. Умерли 7 395 больных, 144 тысячи – выздоровели.
 
Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.
 
По всей стране прошли протесты против карантина.
 
 
 
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Теги: Германия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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