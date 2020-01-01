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Города мира перестраивают транспорт под велосипеды из-за вируса

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Правительство Великобритании пообещало более 2,5 миллиардов долларов на улучшение инфраструктуры для велосипедных и пешеходных прогулок, в Париже строится 650 км велосипедных дорожек.
Велосипеды помогут в борьбе с вирусом?
Велосипеды помогут в борьбе с вирусом?
 
Многие города во всем мире начали перестройку своих транспортных систем, чтобы освободить больше места для пешеходов и велосипедистов, предоставив альтернативу использованию автомобилей и общественного транспорта, сообщает BBC.
 
Правительство Великобритании пообещало выделить более 2,5 млрд долларов на улучшение инфраструктуры для велосипедных и пешеходных прогулок.
 
В Париже строится 650 км велосипедных дорожек. Иль-де-Франс готов выделить до 300 миллионов евро на этот проект.
 
Итальянский Милан строит велосипедные дорожки, расширяет дороги и вводит для автомобилей ограничение скорости до 30 км/ч.
 
 
В Нью-Йорке 75 км улиц будут выделены пешеходам и велосипедистам.
 
После того, как в Берлине были выделены дополнительные велосипедные дорожки, жители 133 других городов Германии подали заявки на такие же изменения.
 
В столице Колумбии в середине марта открыли почти 120 км велосипедных маршрутов.
 
Власти городов считают велосипед одним из эффективных инструментов сохранения социального дистанцирования, а также возможностью избежать транспортного коллапса из-за большого количества частных автомобилей.
 
Напомним, что в США изобретен велосипед со складными колесами.
 
 
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Теги: Милан, Лондон, велосипед, карантин, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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