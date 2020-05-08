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Россия и США поспорили о том, кто победил нацизм

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Администрация американского президента назвала победителями нацизма США и Великобританию, российский МИД возмутило, что в Вашингтоне не вспомнили об СССР.
Дональд Трамп почтил память погибших во Второй мировой войне
Дональд Трамп почтил память погибших во Второй мировой войне
 
На странице Белого дома в Instagram 8 мая появился пост, в котором победителями нацизма были названы США и Великобритания, это вызвало возмущение российских властей.
 
Запись администрации американского президента, посвященная окончанию Второй мировой войны гласит, что "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами", также в Белом Доме добавили, что дух Америки "всегда будет побеждать, в конце концов именно так и происходит".
 
 
В МИД РФ на это ответили обвинениями в попытках "искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы".
 
"В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества", - говорится в заявлении российского министерства.
 
Напомним, что президент Укрианы Владимир Зеленский 9 мая заявил, что никто не может приватизировать победу во Второй мировой войне, и это не рекламная кампания, не конкурс лозунгов и не помпезный конкурс танцев на костях.
 
 
 
 
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Теги: Россия-США, Белый Дом, МИД РФ, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СТЕКЛО_МОЙ    10.05.2020, 21:54
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
Разрыв ватных пердаков)))))
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