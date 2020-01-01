В Польше подтвердили, что выборы президента не состоялись

У спикера польского Сейма есть 14 дней, чтобы снова назначить выборы. Они должны состояться в течение 60 дней, подчеркнули в избирательной комиссии.

Государственная избирательная комиссия Польши объявила, что голосование на выборах 10 мая было невозможным. Об этом говорится в постановлении, распространенном ГИК.

Комиссия констатировала, что "на выборах президента Республики Польша, назначенных на 10 мая 2020 года, не было возможности голосовать за кандидатов", а "невозможность голосовать за кандидатов равносильна невозможности голосовать из-за отсутствия кандидатов".

Таким образом ГИК формально подтвердила, что выборы президента Польши не состоялись.

"Это означает, что у спикера Сейма (нижняя палата парламента) теперь есть 14 дней, чтобы снова назначить выборы, которые должны состояться в течение 60 дней", - указали в избиркоме.

Напомним, 10 мая в Польше должны были пройти президентские выборы. Однако из-за пандемии коронавируса власти не смогли организовать голосование вовремя.

В результате ГИК объявила, что выборы не состоялись.

Ранее сообщалось, что действующий президент Польши Анджей Дуда подписал закон о дистанционном проведении выборов главы государства. Таким образом перенесенные выборы состоятся по почте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet