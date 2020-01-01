В штате Нью-Йорк запретили посещение домов престарелых

Исключение предусмотрено только в тех случаях, когда члены семьи захотят проститься с умирающим пожилым родственником.

Власти штата Нью-Йорк запретили посещение домов престарелых и обязали всех сотрудников носить защитные маски. Об этом 10 мая сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

"Уязвимые слои населения находятся в месте повышенной опасности. Сегодня мы принимаем дополнительные меры по защите пожилых людей, находящихся в домах престарелых", - подчеркнул Куомо.



По его словам, запрет на посещение пациентов родными и друзьями вступает в силу немедленно. Исключения будут сделаны в тех случаях, когда члены семьи захотят проститься с умирающим пожилым родственником.

Также губернатор указал, что сотрудники домов престарелых обязаны будут носить маску на работе и каждые 12 часов измерять температуру. Раз в две недели их будут проверять на заражение коронавирусом.

Кроме того, руководство домов престарелых обязано в течение суток уведомлять о случаях заражения или летальных исходах, связанных с COVID-19, клиентов учреждений и членов их семей.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США заражены более 1,3 миллиона человек, умерли свыше 79 тысяч.

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