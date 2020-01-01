Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В штате Нью-Йорк запретили посещение домов престарелых

Комментариев: 0
Исключение предусмотрено только в тех случаях, когда члены семьи захотят проститься с умирающим пожилым родственником.
Власти штата Нью-Йорк приняли дополнительные меры по защите людей, находящихся в домах престарелых
Власти штата Нью-Йорк приняли дополнительные меры по защите людей, находящихся в домах престарелых

Власти штата Нью-Йорк запретили посещение домов престарелых и обязали всех сотрудников носить защитные маски. Об этом 10 мая сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

"Уязвимые слои населения находятся в месте повышенной опасности. Сегодня мы принимаем дополнительные меры по защите пожилых людей, находящихся в домах престарелых", - подчеркнул Куомо.

По его словам, запрет на посещение пациентов родными и друзьями вступает в силу немедленно. Исключения будут сделаны в тех случаях, когда члены семьи захотят проститься с умирающим пожилым родственником.
 
Также губернатор указал, что сотрудники домов престарелых обязаны будут носить маску на работе и каждые 12 часов измерять температуру. Раз в две недели их будут проверять на заражение коронавирусом.
 
Кроме того, руководство домов престарелых обязано в течение суток уведомлять о случаях заражения или летальных исходах, связанных с COVID-19, клиентов учреждений и членов их семей.
 
 
Ранее сообщалось, что у 12,3% населения штата Нью-Йорк есть антитела к COVID-19.
 
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США заражены более 1,3 миллиона человек, умерли свыше 79 тысяч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Нью-Йорк, запрет, Коронавирус, дом престарелых
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь