В Подмосковье горел хоспис, погибли десять человек
Вероятной причиной гибели людей стало отравление угарным газом. На момент инцидента в здании находились около 18 лежачих пациентов.
В подмосковном Красногорске произошел пожар в хосписе для престарелых. Инцидент случился в ночь на 11 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС России.
Отмечается, что в результате инцидента погибли десять человек. По предварительным данным все они - постояльцы хосписа, которые отравились продуктами горения.
Как уточнили в МЧС, 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, восемь из них - персонал хосписа. Всего, по данным ведомства, в здании находились 37 человек.
Сообщение о возгорании в пансионате для пожилых людей Второй дом поступило в 23.59 10 мая. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже шестиэтажного здания, его площадь составила 15 кв. м.
В 01.09 огонь полностью потушили.
По данным РИА Новости, хоспис в Красногорске не имел документов.
"Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован. По документам здесь обычный жилой дом", - уточнили в пресс-службе главы городского округа и добавили, что будут разбираться с ситуацией.
Как сообщается в Telegram-канале Mash, хоспис в Красногорске принимал бездомных без документов. Разрешения на работу у заведения не было.
Пожар начался в душевой тренажерного зала на втором этаже.
Напомним, 8 апреля в Москве произошел пожар в частном пансионате для престарелых людей.
Ранее сообщалось, что в московской больнице, где лечат пациентов с коронавирусом, произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
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