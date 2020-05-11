В Подмосковье горел хоспис, погибли десять человек

Вероятной причиной гибели людей стало отравление угарным газом. На момент инцидента в здании находились около 18 лежачих пациентов.

В подмосковном Красногорске произошел пожар в хосписе для престарелых. Инцидент случился в ночь на 11 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС России.

Отмечается, что в результате инцидента погибли десять человек. По предварительным данным все они - постояльцы хосписа, которые отравились продуктами горения.

Как уточнили в МЧС, 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, восемь из них - персонал хосписа. Всего, по данным ведомства, в здании находились 37 человек.

Сообщение о возгорании в пансионате для пожилых людей Второй дом поступило в 23.59 10 мая. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже шестиэтажного здания, его площадь составила 15 кв. м.

В 01.09 огонь полностью потушили.

По данным РИА Новости , хоспис в Красногорске не имел документов.

"Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован. По документам здесь обычный жилой дом", - уточнили в пресс-службе главы городского округа и добавили, что будут разбираться с ситуацией.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, хоспис в Красногорске принимал бездомных без документов. Разрешения на работу у заведения не было.

Пожар начался в душевой тренажерного зала на втором этаже.

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