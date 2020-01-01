В Венесуэле задержали еще троих участников попытки вторжения

По данным властей республики, в связи с инцидентом задержаны 37 наемников, среди которых два американца.

Армия Венесуэлы задержала еще троих наемников, пытавшихся проникнуть на территорию республики. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил страны адмирал Ремихио Себальос Ичасо.

"Сегодня, 10 мая 2020 года, задержаны еще три террориста-наемника в городе Колония Товар (к западу от Каракаса). Мы продолжаем поиски и мы победим!" - написал он в Twitter.

По данным властей, всего после попытки вторжения были задержаны 37 наемников.

Напомним, 3 мая власти Венесуэлы сообщили, что предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков, которые намеревались осуществить государственный переворот в республике и убить президента страны Николаса Мадуро.

Как утверждается, среди задержанных - двое американских граждан. Мадуро в эфире государственного телевидения продемонстрировал документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Их арестовали за преступления , связанные с терроризмом и незаконным оборотом оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet