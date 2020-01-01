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В Венесуэле задержали еще троих участников попытки вторжения

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По данным властей республики, в связи с инцидентом задержаны 37 наемников, среди которых два американца.
Власти Венесуэлы показали вещи задержанных наемников
Власти Венесуэлы показали вещи задержанных наемников
 
Армия Венесуэлы задержала еще троих наемников, пытавшихся проникнуть на территорию республики. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил страны адмирал Ремихио Себальос Ичасо.
 
"Сегодня, 10 мая 2020 года, задержаны еще три террориста-наемника в городе Колония Товар (к западу от Каракаса). Мы продолжаем поиски и мы победим!" - написал он в Twitter.
 
По данным властей, всего после попытки вторжения были задержаны 37 наемников.
 
Напомним, 3 мая власти Венесуэлы сообщили, что предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков, которые намеревались осуществить государственный переворот в республике и убить президента страны Николаса Мадуро.
 
Как утверждается, среди задержанных - двое американских граждан. Мадуро в эфире государственного телевидения продемонстрировал документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Их арестовали за преступления, связанные с терроризмом и незаконным оборотом оружия.
 
В США подчеркнули, что не имеют никакого отношения к вторжению в Венесуэлу

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Теги: Венесуэла, наемники
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Источник: korrespondent.net

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