Оппозиция Беларуси считает недопустимыми выборы 9 августа

Представители белорусской оппозиции отменили выборы единого кандидата в президенты. Они заявили, что сбор подписей за кандидатов невозможен из-за риска заражения коронавирусом.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа

В Беларуси отменена кампания по выбору единого кандидата от оппозиции на пост президента. Об этом представители пяти оппозиционных политических сил сообщили в воскресенье, 10 мая.

По их мнению, объявление и проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса "недопустимо и преступно".

"В сложившихся обстоятельствах невозможно реализовать все заложенные в праймериз (народном голосовании) процедуры и определить единого кандидата", - говорится далее в сообщении.

Проведение президентских выборов в настоящее время свидетельствует о "желании использовать пандемию как дополнительный инструмент для дальнейшей узурпации власти и лишения белорусов права голоса", считают лидеры пяти оппозиционных сил.

Они считают очевидным, что из-за риска заражения коронавирусом сбор подписей за кандидатов становится невозможным.

Оппозиция также указывает на задержания и другие репрессии в отношении блогеров, журналистов и активистов, которые, по ее мнению, свидетельствует о том, что президент Александр Лукашенко, "потеряв поддержку граждан", намерен "удерживать власть исключительно насилием".

Лукашенко намерен избраться на шестой срок

Для определения единого кандидата от оппозиции совместные праймериз собирались проводить пять политических сил - Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, а также движение За свободу и оргкомитет по созданию партии Белорусская христианская демократия.

Лукашенко уже объявил о намерении возглавить страну в шестой раз.

Об участии в выборах также заявили экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, политический блогер Сергей Тихановский, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень и лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

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