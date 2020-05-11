В США выросло число смертей от коронавируса

На данный момент от COVID-19 cкончались более 80 тысяч человек. Страна продолжает лидировать в мире по числу летальных исходов и заражению.

В США более 80 тысяч человек стали жертвами COVID-19

В США от коронавируса скончались более 80 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, который специализируется на мировой статистике по COVID-19.

Так, по состоянию на 04.00 по киевскому времени, от последствий коронавируса на территории США скончались 80 787 человек. За сутки число умерших увеличилось на 750 человек.

Всего в стране зафиксировали 1 367 638 случаев заражения.

В мире, по данным ресурса, инфицированы 4 180 303 человека, из них 283 860 умерли.

США лидируют среди стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В первой пятерке также находятся Испания (264 663), Великобритания (219 183), Италия (219 070) и Россия (209 688)

Несмотря на большое количество заболевших, ряд американских штатов начинает возвращаться к нормальной экономической деятельности в соответствии с планом Белого дома

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