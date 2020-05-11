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В США выросло число смертей от коронавируса

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На данный момент от COVID-19 cкончались более 80 тысяч человек. Страна продолжает лидировать в мире по числу летальных исходов и заражению.
В США более 80 тысяч человек стали жертвами COVID-19
В США более 80 тысяч человек стали жертвами COVID-19
 
В США от коронавируса скончались более 80 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, который специализируется на мировой статистике по COVID-19.
 
Так, по состоянию на 04.00 по киевскому времени, от последствий  коронавируса на территории США скончались 80 787 человек. За сутки число умерших увеличилось на 750 человек.
 
Всего в стране зафиксировали 1 367 638 случаев заражения.
 
В мире, по данным ресурса, инфицированы 4 180 303 человека, из них 283 860 умерли.
 
США лидируют среди стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В первой пятерке также находятся Испания (264 663), Великобритания (219 183), Италия (219 070) и Россия (209 688)
 
Несмотря на большое количество заболевших, ряд американских штатов начинает возвращаться к нормальной экономической деятельности в соответствии с планом Белого дома.
 

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Теги: США, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Красногвардеец1    11.05.2020, 05:53
Оценка:  -22
Красногвардеец1
У"сверхдержавных" демократов похоже просто нет иммунитета от коронавируса.И это не может не радовать.Пусть эти вырожденцы расплачиваются за всё зло что они принесли всему миру.
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