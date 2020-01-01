В Ухане снова растет число зараженных COVID-19
Более месяца в городе не фиксировали новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в Китае выявили 17 инфицированных, из которых пять – в Ухане.
В китайском Ухане за сутки 10 мая выявили пять новых подтвержденных случаев коронавируса. В городе после долгого перерыва второй день подряд регистрируют локальные заражения, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Отмечается, что все пятеро первоначально были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.
Напомним, после 4 апреля в Ухане не сообщалось о новых случаях заражения, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с COVID-19.
Накануне в Ухане был подтвержден один случай коронавируса. Таким образом, число зараженных в активной форме по состоянию на утро понедельника составляет шесть человек, все госпитализированы.
Как сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в стране зафиксировали 17 новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей, летальных исходов не было.
Из 17 случаев – семь ввозных, остальные десять – локальные.
В общей сложности в Китае выявили 1690 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 99 человек, 1591 пациент выздоровел. Ни один человек, въехавший в страну зараженным, не умер.
С начала эпидемии подтверждены 82 918 случаев COVID-19, из них 78 144 человека выздоровели, 4633 скончались, 141 болеет в настоящий момент.
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