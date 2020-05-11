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В Нью-Йорке выявили десятки случаев опасного синдрома у детей

Комментариев: 1
Воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом, фиксируют также в странах Европы. У детей наблюдается чрезмерная иммунная реакция, поражающая органы.
У детей в Европе и США выявили опасный воспалительный синдром
У детей в Европе и США выявили опасный воспалительный синдром
 
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о распространении среди детей воспалительного синдрома, который, предположительно, связан с коронавирусом. Об этом он заявил в воскресенье, 10 мая.
 
По словам де Блазио, в городе он обнаружен у 38 детей, еще в девяти случаях диагноз пока не подтвердили. У заболевших детей наблюдается чрезмерная иммунная реакция, приводящая к поражению внутренних органов.
 
Эту информацию подтвердил губернатор одноименного штата Эндрю Куомо. Он уточнил, что в регионе проверяют 85 случаев указанного синдрома. От его последствий могли умереть три ребенка, младшему из которых было пять лет.
 
Отмечается, что симптомы воспалительного синдрома схожи с болезнью Кавасаки (воспалительное поражение артерий) и инфекционно-токсическим шоком.
 
Часть детей уже проверили на коронавирус. Из них 47% оказались заражены, а в организме 81% содержались антитела.
 
Ранее во многих странах Европы сообщили о появлении опасного синдрома у детей.

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Теги: дети, Нью-Йорк, ребенок, болезнь, воспаление, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LeonMaster    11.05.2020, 07:20
Оценка:  0
LeonMaster
что-то в последнее время стало меньше комментариев о том, что короновируса нет, дети не болеют и тд.
Естественный отбор не прошли наверное
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