Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Фирма из США откупилась от Тимошенко, чтобы избежать иска - СМИ

Комментариев: 0
Адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила экс-премьеру Украины и ее адвокату 11 миллионов долларов, пишет NYT.
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
facebook.com/YuliaTymoshenko
 
Юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила 11 миллионов долларов бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и ее адвокату, чтобы избежать судебного преследования с их стороны. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
 
Как пишет издание, в 2018 году Тимошенко во время интервью указала, что нью-йоркская адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году "обеляла деятельность (бывшего президента Украины Виктора) Януковича и его правительства".
 
Она заявила, что компания делала это в обмен на вознаграждение. Вскоре Тимошенко вместе со своим адвокатом Сергеем Власенко наняла юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы попытаться узнать, можно ли подать на Skadden в суд.
 
Как утверждает NYT, для урегулирования вопроса до подачи иска фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или несколько больше.

Отмечается, что средства поступили Тимошенко и Власенко через компанию Reid Collins & Tsai. Газета указывает, что в декларациях, которые подали адвокат и экс-премьер, говорится, что каждый из них получил примерно 5,5 миллиона долларов, однако в записях не упоминается Skadden.

Напомним, в 2011 году правительство Украины наняло компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom для оценки хода расследования по делу Тимошенко.

Контракт был заключен с помощью Пола Манафорта – экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Составленный доклад стал частью пиар-кампании в американских СМИ, хотя Skadden не была зарегистрирована как иностранный агент.

Впоследствии Skadden обвинялась в представлении интересов Украины без регистрации в качестве иностранного агента. В январе 2019 года фирма достигла соглашения с властями, по которому обязалась выплатить более 4,6 миллиона долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Юлия Тимошенко, иск, выплата, The New York Times
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь