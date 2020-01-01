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В мире почти 1,5 миллиона излечившихся от COVID-19

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Несколько дней подряд в мире снижается ежедневый прирост заболевших коронавирусом. Падает и число жертв.
Темпы распространения коронавируса немного снижаются
Темпы распространения коронавируса немного снижаются

За минувшие сутки в мире выявили 79 875 случаев заболевания коронавирусом, 3510 человек умерли, свидетельствуют данные сайта worldometers.

Всего в мире 4181021 случай заболевания, 283868 человек умерли и 1493401 - выздоровели.

Стоит отметить, что суточный прирост заболевших сокращается несколько дней подряд. Так, днем ранее было выявлено 88997 заболевших, а до этого - 93800.

В Украине уже более 15 тысяч случаев коронавируса. Несколько дней подряд фиксируется суточный прирост заболевших.

 

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Теги: пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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