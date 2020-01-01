В мире почти 1,5 миллиона излечившихся от COVID-19

Несколько дней подряд в мире снижается ежедневый прирост заболевших коронавирусом. Падает и число жертв.

За минувшие сутки в мире выявили 79 875 случаев заболевания коронавирусом, 3510 человек умерли, свидетельствуют данные сайта worldometers.

Всего в мире 4181021 случай заболевания, 283868 человек умерли и 1493401 - выздоровели.

Стоит отметить, что суточный прирост заболевших сокращается несколько дней подряд. Так, днем ранее было выявлено 88997 заболевших, а до этого - 93800.

В Украине уже более 15 тысяч случаев коронавируса. Несколько дней подряд фиксируется суточный прирост заболевших.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet