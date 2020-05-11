Военное судно Ирана потопило свой корабль
Трагическая ошибка произошла во время учений в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала в дружественное судно.
Во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль. Об этом 10 мая сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним Махди Бахтиари.
Отмечается, что инцидент произошел в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно Konarak.
По данным Бахтиари, поврежденный корабль затонул.
Как пишут СМИ, погибли от 20 до 40 человек. Также есть информация, о десятках пострадавших.
Официального подтверждения инцидента со стороны иранских военных пока нет.
G"uncel Bilgi: #Iran Jamaran muhribi, Jask b"olgesindeki Konarak Firkateynini bir f"uze ile yanlislikla vurdu.— G"OKT"URK REPORT (@GokturkReport) May 10, 2020
Firkateyn'de 40'dan fazla personelin oldugu ve 22'sinin cesedine ulasildigi bildirildi. pic.twitter.com/xHGs8YrrHP
Эсминец Jamaran был введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.
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