Военное судно Ирана потопило свой корабль

Во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль. Об этом 10 мая сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним Махди Бахтиари.

Отмечается, что инцидент произошел в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно Konarak.

По данным Бахтиари, поврежденный корабль затонул.

Как пишут СМИ, погибли от 20 до 40 человек. Также есть информация, о десятках пострадавших.

Официального подтверждения инцидента со стороны иранских военных пока нет.

G"uncel Bilgi: #Iran Jamaran muhribi, Jask b"olgesindeki Konarak Firkateynini bir f"uze ile yanlislikla vurdu.



Firkateyn'de 40'dan fazla personelin oldugu ve 22'sinin cesedine ulasildigi bildirildi. pic.twitter.com/xHGs8YrrHP — G"OKT"URK REPORT (@GokturkReport) May 10, 2020