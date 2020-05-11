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Военное судно Ирана потопило свой корабль

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Трагическая ошибка произошла во время учений в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала в дружественное судно.
 
Во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль. Об этом 10 мая сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним Махди Бахтиари.
 
Отмечается, что инцидент произошел в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно Konarak.
 
По данным Бахтиари, поврежденный корабль затонул. 
 
Как пишут СМИ, погибли от 20 до 40 человек. Также есть информация, о десятках пострадавших.
 
Официального подтверждения инцидента со стороны иранских военных пока нет.

Эсминец Jamaran был введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.

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Ранее сообщалось, что патрульный корабль ВМС Венесуэлы ушел под воду после того, как попытался протаранить круизный лайнер.

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Теги: Иран, ракета, видео, судно, корабль, корабли, ошибка, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Yura_Shka    11.05.2020, 10:16
Оценка:  0
Yura_Shka
Эти иранцы как обезьяна с гранатой))) То самолет МАУ сбили, то свой корабль. Бей своих, что б чужие боялись.
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