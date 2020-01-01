Какие праздники 11 мая 2020: любопытные факты, что нельзя делать

День глаженых шнурков, День ожидания Мэри Поппинс и Всемирный день танца живота – сегодняшний день богат на самые невероятные праздники, подробнее о которых в материале Korrespondent.net.

Сегодня у многих украинцев выходной день и можно смело с американцами отметить праздник желудка, быть солидарными с жителями Нидерландов и провести сегодняшний день, катаясь на велосипеде, или же чествовать Всемирный день мигрирующих птиц.

Понедельник, 11 мая, является 131-м днем года в григорианском календаре. До конца года остается 234 дня.

Какие праздники 11 мая

Праздник желудка. Сегодня тот исключительный день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку, - Национальный день, когда можно есть то, что хочется. Для Америки ожирение является одной из серьезных проблем здоровья. Последние 20 лет в США наблюдается буквально драматический рост числа людей, страдающих ожирением. Ожирение, как известно, является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и диабета.

Всемирный день танца живота. Праздник отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новерра, реформатора и теоретика искусства танца, который вошел в историю как "отец современного балета".

Всемирный день танца живота. YouTube

Всероссийский день посадки леса

День глаженых шнурков

Всемирный день справедливой торговли. Цель этого дня - отпраздновать справедливую торговлю и побудить общественность, где это возможно, выбирать товары справедливой торговли, становясь ответственными и этичными потребителями.

День ожидания Мэри Поппинс. Мэри Поппинс - героиня сказочных повестей английской детской писательницы Памелы Трэверс, няня-волшебница, воспитывающая детей в одной из лондонских семей. Книги о Мэри Поппинс, первая из которых вышла в 1934 году, приобрели огромную популярность в мире.

Наталья Андрейченко в фильме Мэри Поппинс, до свидания! YouTube

Всемирный день мигрирующих птиц

День велосипедиста в Нидерландах. Голландские велосипеды - это не просто способ передвижения, это - особый стиль жизни. Все, что только возможно, голландцы делают с их помощью: на них отправляются на работу, в магазин, на вечеринку к друзьям и даже на экскурсии.

День посадки деревьев в Монголии

Последний день рыбацкого сезона в Исландии

День Конституции Лаоса

День мельника в Нидерландах

День мельника. livejournal.com

День технологий в Индии

День Сумеречной зоны в США. Национальный день сумеречной зоны - таинственный день, подчеркнутый жуткой фоновой музыкой и необъяснимыми событиями. ТВ-шоу Сумеречная зона было создано, написано и рассказано Родом Серлингом. Премьера состоялась 1 октября 1959 года. Эпизоды были невероятно популярны, потрясли воображение и покорили зрителей. Шоу транслировалось с 1959 по 1964 год.

День военной полиции Индонезии

Народный праздник

В старину праздник 11 мая называли по-разному: Максимов день, Максим и Ясон, Максим-березосок. По народному календарю в этот день начинают заготавливать первый березовый сок.

Знахари в этот день готовили лекарства от лихорадки, отеков, подагры, застарелого ревматизма, артрита и множества других заболеваний. Специальный отвар из лечебных трав смешивали с березовым соком. Употребляли сок и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день также как и противовоспалительное средство.

Приметы

11 мая нельзя прокалывать себе уши - можно оглохнуть

Если бабочки попрятались под крышей - к ветру и похолоданию

Если поздно зацвели одуванчики - к засушливому лету

Если дует ветер с юга - летом должно быть много гроз.

Если ночью много звезд и тепло - к обильному урожаю

Если на рассвете звезды сильно мерцают - будет дождь.

Что произошло в этот день

330 - торжественная церемония освящения Константинополя.

868 - китайский монах Ван Цзе изготовил Алмазную сутру. Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.

1833 - После столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник Lady of the Lake. Погибли 215 человек.

1858 - Миннесота стала 32-м штатом США.

1881 - вышел открывший эпоху контрреформ императорский манифест, составленный

1920 - Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.

1926 — со Шпицбергена в Теллер (Аляска, США) в первый полет на дирижабле на Северный полюс вылетел дирижабль «Норвегия». Среди членов экипажа - выдающиеся личности: Амундсен, Умберто Нобиле и Линкольн Эллсуорд.

1927 - образована Американская академия киноискусств.

Оскар - самая значительная и престижная кинопремия на планете. pastinfo.am

1928 - в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1944 - Вышло Постановление Государственного Комитета Обороны о депортации крымских татар из Крыма.

1949 - Израиль вступил в ООН.

1949 - Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.

1949 - В Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Полароид за 89 долларов 95 центов.

1955 - началось совещание в Варшаве представителей восьми европейских социалистических стран по обеспечению мира и безопасности в Европе, на котором заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор).

1960 - агенты израильских спецслужб захватили в Буэнос-Айресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который затем был тайно вывезен из страны, предстал перед судом и был казнен.

1964 - в СССР основана фирма грамзаписи Мелодия.

1981 - в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера Кошки.

По официальным данным, сборы мюзикла составили $2 млрд долларов, а посетило постановки 50 млн человек. Twitter

1997 - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM Deep Blue.

2000 - в Индии родилась миллиардная жительница этого государства - Аста Арора.

XXI век

2003 - на арене Колизея впервые выступил рок-музыкант - Пол Маккартни.

Кто родился 11 мая

1720 - Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.

1864 - Этель Лилиан Войнич, английская писательница и композитор, автор романа Овод.

1889 - Уолтер Хаас, американский бизнесмен, сделавший процветающей фирму Levi Strauss & Co.

1904 - Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист.

1963 - Константин Меладзе, композитор, музыкальный продюсер.

1978 - Летиция Каста, французская манекенщица и актриса.

В 2000 году Летиция Каста выбрана национальным символом Франции - Марианной. YouTube

Именины

Анна

Виталий

Игнатий

Кирилл,

Максим

Мира

Франциск

Эстелла



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