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Какие праздники 11 мая 2020: любопытные факты, что нельзя делать

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День глаженых шнурков, День ожидания Мэри Поппинс и Всемирный день танца живота – сегодняшний день богат на самые невероятные праздники, подробнее о которых в материале Korrespondent.net.
Праздники 11 мая 2020
Праздники 11 мая 2020
pixabay.com

Сегодня у многих украинцев выходной день и можно смело с американцами отметить праздник желудка, быть солидарными с жителями Нидерландов и провести сегодняшний день, катаясь на велосипеде, или же чествовать Всемирный день мигрирующих птиц.

Понедельник, 11 мая, является 131-м днем года в григорианском календаре. До конца года остается 234 дня.

Какие праздники 11 мая

  • Праздник желудка. Сегодня тот исключительный день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку, - Национальный день, когда можно есть то, что хочется. Для Америки ожирение является одной из серьезных проблем здоровья. Последние 20 лет в США наблюдается буквально драматический рост числа людей, страдающих ожирением. Ожирение, как известно, является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и диабета.
  • Всемирный день танца живота. Праздник отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новерра, реформатора и теоретика искусства танца, который вошел в историю как "отец современного балета".
Всемирный день танца живота.  YouTube
 
  • Всероссийский день посадки леса
  • День глаженых шнурков
  • Всемирный день справедливой торговли. Цель этого дня - отпраздновать справедливую торговлю и побудить общественность, где это возможно, выбирать товары справедливой торговли, становясь ответственными и этичными потребителями.
  • День ожидания Мэри Поппинс. Мэри Поппинс - героиня сказочных повестей английской детской писательницы Памелы Трэверс, няня-волшебница, воспитывающая детей в одной из лондонских семей. Книги о Мэри Поппинс, первая из которых вышла в 1934 году, приобрели огромную популярность в мире.
 Наталья Андрейченко в фильме Мэри Поппинс, до свидания! YouTube
 
  • Всемирный день мигрирующих птиц
  • День велосипедиста в Нидерландах. Голландские велосипеды - это не просто способ передвижения, это - особый стиль жизни. Все, что только возможно, голландцы делают с их помощью: на них отправляются на работу, в магазин, на вечеринку к друзьям и даже на экскурсии.
  • День посадки деревьев в Монголии
  • Последний день рыбацкого сезона в Исландии
  • День Конституции Лаоса
  • День мельника в Нидерландах
 День мельника. livejournal.com
 
  • День технологий в Индии
  • День Сумеречной зоны в США. Национальный день сумеречной зоны - таинственный день, подчеркнутый жуткой фоновой музыкой и необъяснимыми событиями. ТВ-шоу Сумеречная зона было создано, написано и рассказано Родом Серлингом. Премьера состоялась 1 октября 1959 года. Эпизоды были невероятно популярны, потрясли воображение и покорили зрителей. Шоу транслировалось с 1959 по 1964 год.
  • День военной полиции Индонезии

Народный праздник

В старину праздник 11 мая называли по-разному: Максимов день, Максим и Ясон, Максим-березосок. По народному календарю в этот день начинают заготавливать первый березовый сок.

Знахари в этот день готовили лекарства от лихорадки, отеков, подагры, застарелого ревматизма, артрита и множества других заболеваний. Специальный отвар из лечебных трав смешивали с березовым соком. Употребляли сок и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день также как и противовоспалительное средство.

Приметы

  • 11 мая нельзя прокалывать себе уши - можно оглохнуть
  • Если бабочки попрятались под крышей - к ветру и похолоданию
  • Если поздно зацвели одуванчики - к засушливому лету
  • Если дует ветер с юга - летом должно быть много гроз.
  • Если ночью много звезд и тепло - к обильному урожаю
  • Если на рассвете звезды сильно мерцают - будет дождь.

Что произошло в этот день

  • 330 - торжественная церемония освящения Константинополя.
  • 868 - китайский монах Ван Цзе изготовил Алмазную сутру. Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.
  • 1833 - После столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник Lady of the Lake. Погибли 215 человек.
  • 1858 - Миннесота стала 32-м штатом США.
  • 1881 - вышел открывший эпоху контрреформ императорский манифест, составленный
  • 1920 - Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.
  • 1926 — со Шпицбергена в Теллер (Аляска, США) в первый полет на дирижабле на Северный полюс вылетел дирижабль «Норвегия». Среди членов экипажа - выдающиеся личности: Амундсен, Умберто Нобиле и Линкольн Эллсуорд.
  • 1927 - образована Американская академия киноискусств.
Оскар - самая значительная и престижная кинопремия на планете. pastinfo.am
 
  • 1928 - в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.
  • 1944 - Вышло Постановление Государственного Комитета Обороны о депортации крымских татар из Крыма.
  • 1949 - Израиль вступил в ООН.
  • 1949 - Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.
  • 1949 - В Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Полароид за 89 долларов 95 центов.
  • 1955 - началось совещание в Варшаве представителей восьми европейских социалистических стран по обеспечению мира и безопасности в Европе, на котором заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор).
  • 1960 - агенты израильских спецслужб захватили в Буэнос-Айресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который затем был тайно вывезен из страны, предстал перед судом и был казнен.
  • 1964 - в СССР основана фирма грамзаписи Мелодия.
  • 1981 - в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера Кошки.
По официальным данным, сборы мюзикла составили $2 млрд долларов, а посетило постановки 50 млн человек. Twitter
 
  • 1997 - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM Deep Blue.
  • 2000 - в Индии родилась миллиардная жительница этого государства - Аста Арора.
  • XXI век
  • 2003 - на арене Колизея впервые выступил рок-музыкант - Пол Маккартни.

Кто родился 11 мая

  • 1720 - Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.
  • 1864 - Этель Лилиан Войнич, английская писательница и композитор, автор романа Овод.
  • 1889 - Уолтер Хаас, американский бизнесмен, сделавший процветающей фирму Levi Strauss & Co.
  • 1904 - Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист.
  • 1963 - Константин Меладзе, композитор, музыкальный продюсер.
  • 1978 - Летиция Каста, французская манекенщица и актриса.
 В 2000 году Летиция Каста выбрана национальным символом Франции - Марианной. YouTube
 

Именины

  • Анна
  • Виталий
  • Игнатий
  • Кирилл,
  • Максим
  • Мира
  • Франциск
  • Эстелла
     
 pixabay.com
 

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Теги: праздники, праздник, традиции, приметы, календарь, празднование, именины, Календарь событий
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Источник: korrespondent.net

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