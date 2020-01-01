Какие праздники 11 мая 2020: любопытные факты, что нельзя делать
Сегодня у многих украинцев выходной день и можно смело с американцами отметить праздник желудка, быть солидарными с жителями Нидерландов и провести сегодняшний день, катаясь на велосипеде, или же чествовать Всемирный день мигрирующих птиц.
Понедельник, 11 мая, является 131-м днем года в григорианском календаре. До конца года остается 234 дня.
Какие праздники 11 мая
- Праздник желудка. Сегодня тот исключительный день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку, - Национальный день, когда можно есть то, что хочется. Для Америки ожирение является одной из серьезных проблем здоровья. Последние 20 лет в США наблюдается буквально драматический рост числа людей, страдающих ожирением. Ожирение, как известно, является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и диабета.
- Всемирный день танца живота. Праздник отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новерра, реформатора и теоретика искусства танца, который вошел в историю как "отец современного балета".
- Всероссийский день посадки леса
- День глаженых шнурков
- Всемирный день справедливой торговли. Цель этого дня - отпраздновать справедливую торговлю и побудить общественность, где это возможно, выбирать товары справедливой торговли, становясь ответственными и этичными потребителями.
- День ожидания Мэри Поппинс. Мэри Поппинс - героиня сказочных повестей английской детской писательницы Памелы Трэверс, няня-волшебница, воспитывающая детей в одной из лондонских семей. Книги о Мэри Поппинс, первая из которых вышла в 1934 году, приобрели огромную популярность в мире.
- Всемирный день мигрирующих птиц
- День велосипедиста в Нидерландах. Голландские велосипеды - это не просто способ передвижения, это - особый стиль жизни. Все, что только возможно, голландцы делают с их помощью: на них отправляются на работу, в магазин, на вечеринку к друзьям и даже на экскурсии.
- День посадки деревьев в Монголии
- Последний день рыбацкого сезона в Исландии
- День Конституции Лаоса
- День мельника в Нидерландах
- День технологий в Индии
- День Сумеречной зоны в США. Национальный день сумеречной зоны - таинственный день, подчеркнутый жуткой фоновой музыкой и необъяснимыми событиями. ТВ-шоу Сумеречная зона было создано, написано и рассказано Родом Серлингом. Премьера состоялась 1 октября 1959 года. Эпизоды были невероятно популярны, потрясли воображение и покорили зрителей. Шоу транслировалось с 1959 по 1964 год.
- День военной полиции Индонезии
Народный праздник
В старину праздник 11 мая называли по-разному: Максимов день, Максим и Ясон, Максим-березосок. По народному календарю в этот день начинают заготавливать первый березовый сок.
Знахари в этот день готовили лекарства от лихорадки, отеков, подагры, застарелого ревматизма, артрита и множества других заболеваний. Специальный отвар из лечебных трав смешивали с березовым соком. Употребляли сок и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день также как и противовоспалительное средство.
Приметы
- 11 мая нельзя прокалывать себе уши - можно оглохнуть
- Если бабочки попрятались под крышей - к ветру и похолоданию
- Если поздно зацвели одуванчики - к засушливому лету
- Если дует ветер с юга - летом должно быть много гроз.
- Если ночью много звезд и тепло - к обильному урожаю
- Если на рассвете звезды сильно мерцают - будет дождь.
Что произошло в этот день
- 330 - торжественная церемония освящения Константинополя.
- 868 - китайский монах Ван Цзе изготовил Алмазную сутру. Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.
- 1833 - После столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник Lady of the Lake. Погибли 215 человек.
- 1858 - Миннесота стала 32-м штатом США.
- 1881 - вышел открывший эпоху контрреформ императорский манифест, составленный
- 1920 - Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.
- 1926 — со Шпицбергена в Теллер (Аляска, США) в первый полет на дирижабле на Северный полюс вылетел дирижабль «Норвегия». Среди членов экипажа - выдающиеся личности: Амундсен, Умберто Нобиле и Линкольн Эллсуорд.
- 1927 - образована Американская академия киноискусств.
- 1928 - в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.
- 1944 - Вышло Постановление Государственного Комитета Обороны о депортации крымских татар из Крыма.
- 1949 - Израиль вступил в ООН.
- 1949 - Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.
- 1949 - В Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Полароид за 89 долларов 95 центов.
- 1955 - началось совещание в Варшаве представителей восьми европейских социалистических стран по обеспечению мира и безопасности в Европе, на котором заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор).
- 1960 - агенты израильских спецслужб захватили в Буэнос-Айресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который затем был тайно вывезен из страны, предстал перед судом и был казнен.
- 1964 - в СССР основана фирма грамзаписи Мелодия.
- 1981 - в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера Кошки.
- 1997 - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM Deep Blue.
- 2000 - в Индии родилась миллиардная жительница этого государства - Аста Арора.
- XXI век
- 2003 - на арене Колизея впервые выступил рок-музыкант - Пол Маккартни.
Кто родился 11 мая
- 1720 - Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.
- 1864 - Этель Лилиан Войнич, английская писательница и композитор, автор романа Овод.
- 1889 - Уолтер Хаас, американский бизнесмен, сделавший процветающей фирму Levi Strauss & Co.
- 1904 - Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист.
- 1963 - Константин Меладзе, композитор, музыкальный продюсер.
- 1978 - Летиция Каста, французская манекенщица и актриса.
Именины
- Анна
- Виталий
- Игнатий
- Кирилл,
- Максим
- Мира
- Франциск
- Эстелла
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