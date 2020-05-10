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В США при стрельбе в парке ранены пять человек

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В момент стрельбы в парке находилось около 600 человек. Стрельба произошла во время запуска фейерверков.
Двое пострадавших в критическом состоянии
Двое пострадавших в критическом состоянии
CBS 11 News

В парке американского города Форт-Уэрт (штат Техас) во время стрельбы ранены по меньшей мере пять человек, сообщает CBS 11 News.

Сообщения о стрельбе в парке Village Creek, где в момент происшествия собрались около 600 человек, поступили в полицию в воскресенье около 19:00 по местному времени.

По словам очевидцев, сначала в парке запускали фейерверки, после чего раздались около 30 выстрелов.

Всех пострадавших направили в местную больницу, состояние двух из них оценивается как критическое.

Позже недалеко от парка около автозаправки была зафиксирована еще одна стрельба. Полиция устанавливает связь этих двух происшествий. 

Ранее в американском штате Мичиган застрелили охранника магазина, который не пустил в помещение девочку без медицинской маски.

 

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Теги: США, парк, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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