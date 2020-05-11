РФ стала третей в мире по числу случаев COVID-19
Россия обошла по количеству заболевших коронавирусом Великобританию и Италию. Но там сегодня данные еще не обновляли.
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 221 тысячу человек. По этому показателю страна вышла не третье место в мире.
Согласно данным опертивного штаба на понедельник, 11 мая, за сутки выявили еще 11 656 заболевших.
Выздоровел на данный момент 39 801 человек, 2 009 человек умерли.
Таким образом Россия обошла Великобританию и Италию, которые еще не публиковали данные за понедельник.
Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в городе может быть втрое выше официального.
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