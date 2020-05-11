РФ стала третей в мире по числу случаев COVID-19

Россия обошла по количеству заболевших коронавирусом Великобританию и Италию. Но там сегодня данные еще не обновляли.

В России снова почти 12 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 221 тысячу человек. По этому показателю страна вышла не третье место в мире.

Согласно данным опертивного штаба на понедельник, 11 мая, за сутки выявили еще 11 656 заболевших.

Выздоровел на данный момент 39 801 человек, 2 009 человек умерли.

Таким образом Россия обошла Великобританию и Италию, которые еще не публиковали данные за понедельник. Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в городе может быть втрое выше официального.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet