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РФ стала третей в мире по числу случаев COVID-19

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Россия обошла по количеству заболевших коронавирусом Великобританию и Италию. Но там сегодня данные еще не обновляли.
В России снова почти 12 тысяч случаев коронавируса за сутки
В России снова почти 12 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 221 тысячу человек. По этому показателю страна вышла не третье место в мире.

Согласно данным опертивного штаба на понедельник, 11 мая, за сутки выявили еще 11 656 заболевших.

Выздоровел на данный момент 39 801 человек, 2 009 человек умерли.

Таким образом Россия обошла Великобританию и Италию, которые еще не публиковали данные за понедельник.

 

Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в городе может быть втрое выше официального.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    11.05.2020, 11:52
Оценка:  0
xapi3mat
вперед! да пабеднава канца!
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