В Иране назвали число погибших при "инциденте" с судном
Иранские власти не сообщают о попаадании ракеты своего же корабля в судно, а говорят об "инциденте".
ВМС Ирана заявляют о гибели не менее 19 человек в результате инцидента с иранским судном поддержки и обеспечения в Оманском заливе.
"Число погибших составило 19 человек, 15 пострадали, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы ВМС в понедельник, 11 мая.
Отмечается, что попавшее в аварию судно доставлено в порт для проведения технического осмотра.
Также уточняется, что "инцидент произошел с вспомогательным судном ВМС армии Konarak во время военно-морских учений в районе Джаск и Чабахар".
Ранее СМИ сообщили, что во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль. Отмечалось, что поврежденный корабль затонул, погибли от 20 до 40 человек.
Иранские военные не сообщают о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу.
Ранее сообщалось, что патрульный корабль ВМС Венесуэлы ушел под воду после того, как попытался протаранить круизный лайнер.
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