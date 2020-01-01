Саудовская Аравия отменяет выплаты пособий
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума. А с 1 июля в три раза повысят налог на добавленную стоимость - с 5% до 15%. Об этом сообщает Reuters.
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Министр сказал, что на не нефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.
Напомним, ранее сообщалось, что Шмыгаль считает, что две кредитные программы “спасут“ бизнес. Предприниматели смогут пережить кризис с помощью кредитных программ правительства, уверен премьер.
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