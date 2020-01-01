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Саудовская Аравия отменяет выплаты пособий

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Из-за увеличения дефицита бюджета в следствие падения прибыли от нефти власти страны решили увеличить налоги.
Из-за пандемии хадж в этом году отменили
Из-за пандемии хадж в этом году отменили

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума. пишет Reuters.

А с 1 июля в три раза повысят налог на добавленную стоимость - с 5% до 15%.

По словам министра финансов страны Мухаммеда аль-Джадаана, такие меры болезненны, но необходимы, так как расходы страны превышают доходы. Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.

Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.

Ранее стало известо, что Saudi Aramco повышает цены на нефть в июне для всех рынков, включая Азию, США и Европу.

 

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Теги: налоги, нефть, Саудовская Аравия, прожиточный минимум, цены на нефть
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Источник: korrespondent.net

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