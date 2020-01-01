В Испании минимум смертей от COVID за два месяца

В Испании за минувшие сутки от коронавируса скончались 123 человека, что является минимальным показателем за два месяца. Об этом сообщил в понедельник, 11 мая, Минздрав страны.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 744.

Общее количество заболевших достигло 227436 (373 за сутки). Выздоровели 137 139 пациентов (+973).

В рамках смягчения карантина с 11 мая в Испании разрешили встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи.

Ранее Испания ослабила карантин, люди вышли на прогулки. У взрослых есть время на прогулки с 6 до 10 и с 20 до 23 часов, детям разрешили гулять в полдень, а пожилым людям – поздним утром и ранним вечером.

Всего в мире уже около 4,2 миллиона заболевших коронавирусом, 1,5 миллиона - выздоровели, а умерли около 285 тысяч человек.