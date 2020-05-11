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Ученые создали "калькулятор смерти" от коронавируса

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Возможность смертельного исхода заболевания рассчитывают по параметрам пола, возраста и четырем типам хронических заболеваний.
У мужчин риск летального исхода выше, чем у женщин
У мужчин риск летального исхода выше, чем у женщин
Польские ученые разработали калькулятор вероятности смерти в случае заражения коронавирусом, сообщила в понедельник, 11 мая, представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская, пишет РИА Новости.
 
 
По ее словам, программа "учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний".
 
Среди хронических болезней, которые учитывает калькулятор – сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.
 
"Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом COVID-19", - рассказал главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.
 
При тестировании калькулятор показал, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины – 0,02%. В возрасте же 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями - 14,03%.
 
Ранее голландские ученые назвали возможную причину, почему мужчины чаще болеют коронавирусом - все дело в ферментах.
 

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Теги: Польша, ученые, пандемия, Коронавирус, калькулятор
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Источник: korrespondent.net

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