В Ухане уволили чиновника из-за новых случаев COVID-19

В жилом микрорайоне Саньминь на коронавирусную инфекцию проверят более 20 тысяч местных жителей.

В китайском городе Ухань в провинции Хубэй был уволен один из чиновников, после того, как в мегаполисе было зарегистрировано шесть новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Чжан Юйсинь был снят с должности секретаря и члена рабочего комитета КПК улицы Чанцин за неэффективное управление жилым микрорайоном Саньминь, который административно подчиняется улице Чанцин", – говорится в сообщении.

В минувшую субботу и воскресенье власти Уханя сообщили о шести новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Все они были выявлены в жилом микрорайоне Саньминь, где ранее было обнаружено 20 человек с коронавирусной инфекцией.

По сообщению начальника управления здравоохранения района Дунсиху Ли Пина, тесты на нуклеиновую кислоту будут организованы в ближайшие дни для более 20 тысяч человек.

Напомним, Ухань стал эпицентром вспышки COVID-19 в Китае и во всем мире. Сейчас мегаполис постепенно возвращается к нормальной жизни после снятия месяц назад ограничений на выезд из города на фоне ослабления эпидемии коронавирусной инфекции.

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