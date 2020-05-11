В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН

Отряд миротворческих сил подвергся атаке во время патрулирования возле населенного пункта Агельхок в районе Кидаль.

На северо-востоке Мали произошел взрыв, который унес жизни трех миротворцев ООН. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает Синьхуа со ссылкой на коммюнике Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) по стабилизации в этой африканской стране.

Отмечается, что отряд миротворческих сил, который нес патрульную службу возле населенного пункта Агельхок в районе Кидаль, подвергся нападению с применением взрывного устройства, в результате чего трое военных погибли, еще четверо получили тяжелые ранения. Раненые были доставлены в больницу.

О гражданстве погибших миротворцев пока нет официальных данных. По сведениям местных СМИ, они были военнослужащими из Чада.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Мали, глава МИНУСМА Махамат Салех Аннадиф категорически осудил эту атаку. По его словам, будут приложены все усилия для установления реальных фактов инцидента и привлечения к судебной ответственности его зачинщиков.

Ранее стало известно, что 1 мая военнослужащий-бригадир Французского иностранного легиона, украинец Дмитрий Мартынюк скончался в военном госпитале города Кламар под Парижем от полученных ранений во время военной операции в Мали.

Также сообщалось, что в Мали 18 миротворцев ООН пострадали при ракетном обстреле на военной базе в населенном пункте Тессалит.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet