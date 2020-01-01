COVID-19: в Британии более 32 тысяч погибших

Количество летальных случаев в Британии минимальное с 26 марта, когда были зафиксированы 183 смерти.

В Великобритании число жертв пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 210 – до 32 065 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в понедельник, 11 мая.

Сегодняшнее количество летальных случаев в Британии минимальное с 26 марта, когда были зафиксированы 183 смерти.

Количество новых заболевших за сутки выросло на 3 877 – до 223 060 человек. Днем ранее количество скончавшихся за сутки составляло 269 человек, а число новых выявленных случаев заражения – 3 923.

Ранее стало известно, что Великобритания опередила Италию по количеству инфицированных коронавирусом и вошла в тройку лидеров по заражению. Впереди только Испания и США.

Напомним, за сутки 10 мая в мире выявили почти 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 3510 человек умерли. Всего в мире около 4,2 млн инфицированных, более 283 тысяч жертв и почти 1,5 млн выздоровевших.

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