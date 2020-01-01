В некоторых районах штата Нью-Йорк снимут ограничения уже через неделю

Работать разрешат компаниям, занимающимся ландшафтным дизайном, будут открыты кинотеатры, где зрители во время сеанса находятся в автомобилях, а также теннисные корты.

Карантинные ограничения частично снимут в трех из десяти районов штата Нью-Йорк уже с 15 мая. Об этом, в понедельник, 11 мая, сообщил губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

"Во многих отношениях сегодня начался новый этап", - отметил он.

Как сообщил Куомо, далее местные власти каждого района будут самостоятельно решать, когда вводить следующие послабления.

“Для снятия ограничений в том или ином районе на его территории, в частности, должны зафиксировать значительное снижение суточных показателей по росту числа инфицированных, а также умерших из-за вызванного вирусом заболевания”, - пояснил губернатор.

Губернатор отметил, что на данном этапе позволить себе послабление карантинных мер могут лишь три района в северной части штата. На их территории находятся города Рочестер, Бингемтон и Ютика. В этих районах проживает лишь очень небольшая часть жителей штата.

По словам Куомо, в штате снижается число инфицированных за сутки, в частности тех, кто нуждается в госпитализации. Показатели суточной смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, приблизились к тем, которые были зафиксированы в конце марта. За последние сутки в штате умер 161 человек из числа заразившихся, в предыдущие сутки - 207.

Ранее власти штата Нью-Йорк запретили посещение домов престарелых и обязали всех сотрудников носить защитные маски.

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