Турция вводит новые меры безопасности для туристов из-за коронавируса

В стране запустили программу "Сертификация здорового туризма", выдача сертификатов начнется с июня.

С начала летнего сезона в Турции начинает действовать программа "Сертификация здорового туризма", цель которой - обезопасить туристов от заражения COVID-19.Об этом говорится в распространенном в понедельник, 11 мая, заявлении министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.

"Министерство культуры и туризма Турецкой Республики разработало и запустило программу "Сертификации здорового туризма", которая начинает действовать с начала с летнего сезона 2020 года", - заявил Эрсоя.

Он также уточнил, что документ будет выдаваться международными организациями и "подтверждать выполнение высоких требований по охране здоровья и гигиене труда в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных объектах, в жилом секторе и на предприятиях общественного питания".

По словам министра, списки туристических объектов, получивших сертификацию будут размещаться в том числе на сайте министерства туризма.

Также, начиная с лета власти Турции будут принимать повышенные меры предосторожности для пассажиров в аэропортах: путешественникам будут выдавать защитные маски, их температура будет измеряться тепловизионными камерами, на территории аэровокзалов будут установлены дезинфекционные кабины.

Ранее власти Турции ввели в 31 провинции страны четырехдневный комендантский час – с 16 до 19 мая – в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

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