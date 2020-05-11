Китайским чиновникам начали платить криптовалютой

Пилотный проект по использованию государственной криптовалюты начал работать в четырех городах КНР - Шэньчжэне, Сучжоу, Сюнгане и Чэнду.

Первая зарплата в токенах поступила в цифровые кошельки китайских чиновников в начале мая. Об этом, в понедельник, 11 мая, сообщает Hightech.plus.

Пока что использование токена - ограничено. Например, в Сучжоу токенами на текущем этапе можно расплачиваться только за проезд в транспорте, заплатить ими за что-то другое не выйдет.

“Токенизированный юань дает возможность государству выдавать целевые субсидии и реально контролировать их трату. Например, на покупку детского питания и подгузников или лекарств. Потратить эти токены на что-то иное не получится”, - объясняют авторы идеи.

Как отмечается в материале, введение государственной криптовалюты даст власти КНР возможность контроля денежного оборота в стране.

‘Нарушителям порядка, например, можно будет автоматически блокировать их накопления при снижении рейтинга до определенных границ, нормируя суточные расходы на самое необходимое”, - говорится в статье.

Разрабатывать национальную криптовалюту в Китае начали в 2014 году. С тех пор разработчики из Народного банка зарегистрировали почти 80 патентов, касающихся цифровых валют, и 44 патента, связанных с блокчейном.

Главное отличие китайского токена от того же биткойна полегает в том, что его выпуск контролируется правительством и носит централизированный характер. Управлять цифровыми деньгами будет Центрбанк.

“Третье и ключевое отличие цифрового юаня от всех существующих криптовалют - его базовая интегрированность в экономическую систему. К середине 2021 года он, как ожидается, будет приниматься всеми торговыми точками Китая и для пользователей ничем не будет отличаться от традиционных фиатных или электронных денег с точки зрения простоты расчетов им”, - объясняют разработчики.

В тестировании участвуют четыре госбанка - Сельскохозяйственный банк Китая, Bankof China, Industrial and Commercial Bank of China, а также China Construction Bank. После выявления и исправления всех недостатков использование юаня-токена будет расширено на новые административные территории.

Ранее группа разработчиков с анонимного веб-форума 4chan создала криптовалюту Corona Coin. Она становится дороже каждый раз, когда в мире кто-то умирает от коронавируса.

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