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В Париже запретили алкоголь на берегах рек и каналов

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В столичной префектуре считают, что только ответственное отношение к санитарным мерам позволит обезопасить жителей Парижа в дальнейшем.
Распивать алкоголь возле каналов Парижа запрещено со вторника
Распивать алкоголь возле каналов Парижа запрещено со вторника

Префектура полиции Парижа по инициативе министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера запретила пить крепкие спиртные напитки вдоль канала Сен-Мартен и на берегах других рек и каналов столицы. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 11 мая, распоряжении городской префектуры.

Причиной такого решения стало то, что на набережной канала Сен-Мартен в понедельник собралась слишком большая толпа горожан, которые отмечали окончание строгих карантинных мер распитием алкогольных напитков "не соблюдая дистанцию и санитарных мер". 

"Столкнувшись с безответственным поведением, я попросил префекта полиции запретить употребление алкоголя вдоль канала и других водных путей", - зявил Кастанер в своем Twitter

Сообщается, что запрет на распитие алкоголя вдоль водоемов в париже вступает в силу с 12 мая. В то же время, как долго он будет действовать - не сказали.

Согласно данным властей, с начала пандемии во Франции после заражения коронавирусом умерли 26 643 человека, всего заразились 139 519 человек. С 11 мая в стране началось постепенное смягчение ограничений в рамках режима чрезвычайного санитарного положения. 

 
Ранее новый очаг заражения COVID-19 обнаружен в департаменте Дордонь, ранее считавшимся безопасной зоной эпидемиологической карты Франции. 

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Теги: алкоголь, Франция, полиция, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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