В Париже запретили алкоголь на берегах рек и каналов

В столичной префектуре считают, что только ответственное отношение к санитарным мерам позволит обезопасить жителей Парижа в дальнейшем.

Префектура полиции Парижа по инициативе министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера запретила пить крепкие спиртные напитки вдоль канала Сен-Мартен и на берегах других рек и каналов столицы. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 11 мая, распоряжении городской префектуры.

Причиной такого решения стало то, что на набережной канала Сен-Мартен в понедельник собралась слишком большая толпа горожан, которые отмечали окончание строгих карантинных мер распитием алкогольных напитков "не соблюдая дистанцию и санитарных мер".

"Столкнувшись с безответственным поведением, я попросил префекта полиции запретить употребление алкоголя вдоль канала и других водных путей", - зявил Кастанер в своем Twitter.

Сообщается, что запрет на распитие алкоголя вдоль водоемов в париже вступает в силу с 12 мая. В то же время, как долго он будет действовать - не сказали.

Согласно данным властей, с начала пандемии во Франции после заражения коронавирусом умерли 26 643 человека, всего заразились 139 519 человек. С 11 мая в стране началось постепенное смягчение ограничений в рамках режима чрезвычайного санитарного положения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet