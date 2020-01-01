Трамп поссорился с журналистами

Газета The Washington Post и ряд других СМИ обратили внимание на то, что Трампа разозлил вопрос журналистки азиатского происхождения.

Президент США Дональд Трамп прервал свой брифинг в Белом доме по ситуации с коронавирусом из-за возникшей перебранки с журналистами. Об этом, в понедельник, 11 мая, сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления американский лидер сообщил, что США провели большее количество тестов, чем другие страны. После этого сотрудница телеканала CBS задала Трампу вопрос, зачем он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов на коронавирус вместо того, чтобы обратить внимание на ситуацию внутри страны где растет смертность. На вопрос, почему это происходит, Трамп в резкой форме посоветовал спросить об этом Китай.

"Люди умирают во всем мире. Возможно, это вопрос, который вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, спросите Китай. Если вы спросите их, вы можете получить очень необычный ответ", - ответил американский лидер в достаточно резком тоне.

Кроме того, вопрос он назвал мерзким, что возмутило уже журналистку.

После обмена еще несколькими репликами Трамп попрощался с присутствующими и ушел с брифинга.

Ранее сообщалось, что в США от коронавируса скончались более 80 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, который специализируется на мировой статистике по COVID-19.

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