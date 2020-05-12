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В Варшаве украинцев подозревают в краже посылок

Комментариев: 1
Украинцев обвиняют в краже посылок с мобильными телефонами, аксессуарами к ним и другими ценными вещами.
Часть украденного прятали в туалете
Часть украденного прятали в туалете
pragapn.policja.waw.pl

В Варшаве задержали шестерых украинцев, которых подозревают в краже посылок с ценными вещами. Об этом, в понедельник, 11 мая, сообщила полиция Варшавы. 

Сообщается, что все задержанные работали в одной из курьерских служб. Их обвинили в краже посылок с телефонами, аксессуарами к ним и другими ценными вещами. 

Часть украденных посылок нашли спрятанными в туалете. Впоследствии правоохранители обыскали комнаты в хостеле, где проживали подозреваемые. Там также нашли вещи, которые могли быть украдены из посылок.

Ориентировочная стоимость украденных вещей - 20 тысяч злотых. 

Как сообщает полиция, задержанные вину уже признали. Им грозит до пяти лет лишения свободы. 

Ранее жителей Великобритании попросили более внимательно следить за собственными курицами, так как в стране резко увеличилось количество их краж, чего не отмечалось со времен Второй Мировой войны. 

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Теги: Польша, кража, украинцы, полиция, воровство, Варшава
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
В0ЛАНД    12.05.2020, 07:07
Оценка:  -24
В0ЛАНД
Депортация с пожизненным запретом на въезд в ЕС-лучшее лекарство для этих"нерабов".
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