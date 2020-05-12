В Варшаве украинцев подозревают в краже посылок

Украинцев обвиняют в краже посылок с мобильными телефонами, аксессуарами к ним и другими ценными вещами.

В Варшаве задержали шестерых украинцев, которых подозревают в краже посылок с ценными вещами. Об этом, в понедельник, 11 мая, сообщила полиция Варшавы.

Сообщается, что все задержанные работали в одной из курьерских служб. Их обвинили в краже посылок с телефонами, аксессуарами к ним и другими ценными вещами.

Часть украденных посылок нашли спрятанными в туалете. Впоследствии правоохранители обыскали комнаты в хостеле, где проживали подозреваемые. Там также нашли вещи, которые могли быть украдены из посылок.

Ориентировочная стоимость украденных вещей - 20 тысяч злотых.

Как сообщает полиция, задержанные вину уже признали. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жителей Великобритании попросили более внимательно следить за собственными курицами, так как в стране резко увеличилось количество их краж, чего не отмечалось со времен Второй Мировой войны.

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